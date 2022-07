Sicilia, due turisti salvati da uno spettacolare intervento di elisoccorso nella Riserva dello Zingaro | VIDEO

24 Luglio 2022 19:44

Questo pomeriggio un elicottero dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, è decollato per effettuare un doppio soccorso presso la Riserva dello Zingaro (TP)

Un equipaggio dell’82° Centro Combat SAR di Trapani, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Decollato poco dopo le 13:00 per Castellammare del Golfo ha prima imbarcato due operatori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e si è diretto poi verso la Riserva Naturale dello Zingaro. Giunto sul posto, poco dopo le 14 00, ha effettuato il recupero di una donna colta da malore con l’ausilio della barella.

L’elicottero è poi decollato verso l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani dove la turista è stata affidata al personale sanitario del nosocomio siciliano per le cure del caso. Dopo aver rilasciato i due operatori del CNSAS a Castellammare del Golfo l’equipaggio riceve un secondo ordine di missione a favore di un altro turista infortunatosi ad un ginocchio sempre nella Riserva Naturale dello Zingaro . È stato imbarcato nuovamente il personale del CNSAS per tornare nella zona d’intervento. Effettuata la ricerca del turista, questo è stato individuato e imbarcato a mezzo verricello.

Il secondo turista è stato poi lasciato a Castellamare del Golfo ed affidato ad un ambulanza giunta sul posto. L’elicottero ha fatto rientro alla base aerea di Trapani-Birgi intorno le 15:30 riprendendo il servizio di prontezza S.A.R. Nazionale.

L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi in Sicilia.