Calendari Serie B a Reggio Calabria: la Reggina comincia a Ferrara, la prima in casa è col Sudtirol | FOTO e VIDEO-INTERVISTE

15 Luglio 2022 20:37

La cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B a Reggio Calabria: il racconto della serata all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”

Tutto il mondo del calcio volge lo sguardo verso Reggio Calabria, questa sera madrina d’eccezione della cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B. L’Arena dello Stretto, in tutto il suo fascino, è vestita a festa per un evento che “proietta” la città calabrese in tutta Italia. C’è lo splendido sfondo del mare e dello Stretto, in una serata di piena estate; ci sono alcuni grandi del calcio, tra i rappresentanti delle 20 società di Serie B; ci sono gli occhi dei principali broadcaster di Serie B (Sky, Dazn, Helbiz). La Lega Serie B ha scelto Reggio e il suo fantastico paesaggio, ha scelto la nuova proprietà amaranto fresca di entusiasmo per l’annuncio del nuovo allenatore Filippo Inzaghi.

La cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B a Reggio Calabria LIVE

ore 21.30 – Termina la cerimonia, la serata si chiude con un altro video sulle città delle 20 partecipanti.

ore 21.27 – Altro intervento de “Gli Autogol”, altra esibizione di Giovanni Caccamo e ancora le parole del Presidente Balata. E chiude ancora Saladini: “ne approfitto per ricordare il Cinquantenario dei Bronzi di Riace e i 2.552 anni della città di Reggio, che è nata nel 730 A.C. Viva lo sport, viva la Serie B e viva la Reggina”. Poi ancora Cardona: “siamo contenti di aver dato inizio a questo campionato, che unirà tutto il paese”.

ore 21.11 – Torna a parlare Saladini: “è un campionato avvincente, che la Reggina si appresta a disputare da protagonista. Ci sono 3 delle 10 città più grandi d’Italia. Siamo lì anche noi a lottare. La mia visione di calcio e di sport è che debba essere un veicolo per sostenere i giovani dei nostri territori e diffondere valori come rispetto e lealtà. Quanto sono importanti i nostri centri sportivi, noi club abbiamo una responsabilità importante”.

ore 21.08 – Videomessaggio del Presidente della FIGC Gabriele Gravina, che saluta Saladini e Cardona, e a seguire altro videomessaggio del c.t. Roberto Mancini.

ore 21.04 – Sul palco un altro ospite speciale, il cantante Giovanni Caccamo, che si esibisce nelle note di “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato.

ore 21.00 – Terminato il sorteggio, ora ci si sposta sul furgoncino di Radio Norba, dove sono ospiti “Gli Autogol”, con uno dei propri sketch sull’imitazione di Gigi Buffon.

ore 20.58 – Giorno 8 dicembre la Reggina ospita il Frosinone al Granillo, mentre l’11 va a Como. Il 17 dicembre al Granillo arriva il Bari, per la sfida tra le due squadre legate da uno storico gemellaggio. Boxing day, 26 dicembre, la Reggina va ad Ascoli, dunque l’ultima giornata in assoluta sarà al Granillo contro i bianconeri.

ore 20.47 – Il 3 settembre la prima sfida “calda” per la Reggina, che ospita il Palermo al Granillo. Poi si va a Pisa alla 5ª e si ospita il Cittadella in casa alla 6ª. All’8ª altro derby al Granillo, perché arriva il Cosenza.

ore 20.45 – La prima in casa della Reggina è contro il Sudtirol: il 27 agosto al Granillo arriverà la neopromossa del campionato cadetto.

ore 20.44 – Seconda giornata a Terni, quindi doppia trasferta per la Reggina, come previsto. Il Cosenza comincia in casa col Modena.

ore 20.41 – Ecco la prima giornata: Reggina di scena in casa della Spal, mentre il Cosenza va a Benevento.

ore 20.36 – Arriva sul palco il Presidente della Lega B Mauro Balata, che esalta e ringrazia Reggio Calabria nonché il Presidente amaranto Cardona e il patron Saladini, che “ha dato una grande carica in Lega col suo arrivo”, ha detto. E sul palco sale anche Saladini: “un benvenuto a voi a Reggio Calabria. Sono orgoglioso che il campionato inizia da qui, ce lo meritiamo. Sento tanta vicinanza e calore”. E’ il momento di Cardona: “ringrazio la Lega per la scelta. Tutta la città aveva voglia di tornare presto e subito in un contesto importante come questo. Siamo felici che questo succeda qui a Reggio e mi permetta anche di ringraziare pubblicamente a nome di tutti i reggini Felice Saladini, perché ha fatto veramente una cosa molto importante per la nostra città”, ha detto il numero uno con la voce rotta dall’emozione”.

ore 20.30 – E’ ufficialmente cominciata la cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B. Sul palco posto all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, un video emozionale con le immagini delle città di alcune delle partecipanti e quelle della città calabrese, seguito dall’ingresso dei due conduttori. Poi un altro video con il riassunto della scorsa stagione, con le promozioni di Lecce, Cremonese e Monza.

Queste date e soste del campionato 2022-2023:

Inizio : 13 agosto 2022;

: 13 agosto 2022; Termine : 19 maggio 2023;

: 19 maggio 2023; Soste : 24-25 settembre 2022, 19-20 novembre 2022, 25-26 marzo 2023;

: 24-25 settembre 2022, 19-20 novembre 2022, 25-26 marzo 2023; Turni infrasettimanali : giovedì 8 dicembre, martedì 28 febbraio;

: giovedì 8 dicembre, martedì 28 febbraio; Sosta invernale dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023.

Questi i criteri: