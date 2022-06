Meteo Calabria, è arrivato il maltempo: violento nubifragio a Cosenza, città sott’acqua | FOTO e VIDEO

9 Giugno 2022 12:26

Maltempo in Calabria, Cosenza completamente allagata a causa di un violento temporale che ha colpito la città da questa mattina

Un violento nubifragio sta colpendo da questa mattina la città di Cosenza. Il maltempo ha anticipato di qualche ora rispetto alle previsioni in Calabria e i primi temporali stanno colpendo la Valle del Crati, tra Catena Costiera e la Sila. Repentino crollo delle temperature che da +26°C sono scese a +17°C. La forte pioggia ha causato pesanti disagi e allagamenti, le maggiori criticità si registrano nel centro storico di Cosenza, dove Corso Mazzini si è trasformato in un fiume in piena.

Allagamenti anche a piazza Bilotti, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Quello di oggi è solo l’inizio di una fase di maltempo che si trascinerà per circa 48 ore, fino a sabato. Cosenza continuerà ad essere colpita da piogge e temporali e domani farà ancora più freddo, ma il maltempo – come annunciato ieri nelle nostre previsioni meteo – si estenderà nelle prossime ore a tutta la Calabria provocando violenti nubifragi, grandinate, temporali e trombe d’aria in modo particolare nella fascia tirrenica di vibonese e reggino.