Vasco Rossi ringrazia Messina e la Sicilia: “cosa non darei per vivere lì”

20 Giugno 2022 15:08

“Mi mancherai Sicilia, ma è stato splendido… il concerto dei record”, scrive sui social Vasco Rossi

“Cosa non darei… per vivere su un’isolaaa. Sono felice, ho portato il mio spettacolo anche in Sicilia”. Esulta così sui social Vasco Rossi nei giorni successivi al concerto record che si è tenuto a Messina. Emozioni incredibili, non solo per i 41mila fans giunti da ogni parte della Sicilia e della Calabria, ma anche per lo stesso artista che scrive ancora: “un traguardo attraversare il mare con questo palco. E ne vale la pena venire a trovarvi. Siete splendidi. W la Sicilia”.

“Mi mancherai Siciliaaa, ma è stato splendido… il concerto dei RECORD. E il nostro rito collettivo che ogni volta si rinnova. E ci ritroveremo, insieme”, conclude Vasco Rossi.