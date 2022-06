Squillace: possedeva marijuana e materiale di confezionamento, arrestato

13 Giugno 2022 11:40

Squillace: l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nella giornata dell’8 giugno i Carabinieri della Stazione di Squillace durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti effettuavano una perquisizione nei confronti di un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, gravato da vari precedenti di polizia.

Nello specifico durante le operazioni di perquisizione all’interno di una abitazione nelle sue disponibilità, il soggetto consegnava una busta in cellophane trasparente che aveva sul tavolo del soggiorno contenente circa 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Sempre all’interno dell’abitazione veniva rinvenuto anche del materiale per il confezionamento e un altro involucro in cellophane con all’interno altri 6 grammi circa della stessa sostanza.

Il soggetto è stato tratto in arresto per il reato previsto dall’Art.73 del DPR 309/90. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.