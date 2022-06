Il sindaco di Polistena a Messina: “Sturniolo unica alternativa credibile” | FOTO e VIDEO

10 Giugno 2022 14:13

Messina, il sindaco di Polistena al fianco di Gino Sturniolo. L’incontro si è svolto nelle sede elettorale di via Centonze

Ultimi botti di campagna elettorale prima del silenzio. Tutti i candidati sindaco si stanno adoperando per recuperare i voti degli indecisi e di coloro che non si vogliono recare alle urne. C’è tanta attesa per l’apertura delle urne il prossimo 12 giugno con eventuale ballottaggio il 26 giugno. Il sindaco di Polistena, cittadina in provincia di Reggio Calabria, Michele Tripodi, è stato questa mattina a Messina per sostenere il candidato sindaco Gino Sturniolo, che raggruppa vari sigle e movimenti del mondo della sinistra, che non si riconosce nel Partito Democratico, e dell’ambientalismo.

“Il Partito Comunista è con la lista Messina in Comune che rappresenta l’unica alternativa credibile al sistema di potere che ha danneggiato la città. Sturniolo porta avanti alcune idee che condividiamo come No al Ponte e No alla guerra“, afferma Michele Tripodi. Mentre Gino Sturniolo si pone un obiettivo chiaro: “il miglior risultato possibile”.