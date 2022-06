Scontro M5S-Di Maio, Salvini: “ho fatto benzina a 2.40 € al litro, abbiamo altre priorità”

20 Giugno 2022 12:11

Scontro M5S-Di Maio, Matteo Salvini taglia corto: il pensiero del leader della lega va all’Italia già danneggiata da aumenti relativi ai costi di benzina, luce e gas

“Non lo so, sono impegnato a seguire le tematiche delle famiglie, non metto becco in casa altrui. Sicuramente è un problema per il governo e per l’Italia se vanno avanti a litigare per giorni“. Matteo Salvini taglia corto sul caos intestino al M5S, che potrebbe portare all’espulsione di Di Maio, intervenendo ai microfoni di “Zona Bianca” su Rete 4. ”Oggi ho fatto benzina a 2,40 euro al litro, la priorità per la Lega in questa settimana è di avere un nuovo decreto sconto benzina, luce e gas. – aggiunge Salvini – Il governo entro l’8 luglio deve rinnovare lo sconto e affrontare il tema della siccità perché anche gli agricoltori aspettano dei ristori mentre i 5 Stelle stanno litigando”.

Salvini ha anche commentato l’exploit di Marine Le Pen alle legislative in Francia: “le ho mandato i miei complimenti, sono contento per lei e i francesi. E’ stata accusata di essere euroscettica ma mentre altri in Francia parlavano di massimi sistemi Marine Le Pen ha messo al centro lavoro, famiglia e sicurezza legata al controllo dell’immigrazione. Quello che la Lega sta continuando a fare in Italia anche se con questo governo parlare di flat tax e altri temi è complicato”.