Scilla, sei incantevole: il borgo reggino conquista Paola Marella

20 Giugno 2022 12:04

Chianalea, la Costa Viola, lo Stretto di Messina: la dedica a Scilla, località in provincia di Reggio Calabria, della conduttrice Paola Marella

Calabria, una terra per molti sconosciuta ma che lascia sempre a bocca aperta. Questa volta a restare ammaliata dalla bellezza dei luoghi di questa Regione è stata la nota conduttrice Paola Marella, che ha dedicato a Scilla e Chianalea un post sui social per la rubrica “I consigli di Paola”, in onda su Cielo. “Forse non tutti sanno che… nella parte più estrema della Calabria, in provincia di Reggio, c’è un borgo antico e leggendario adagiato su un alto sperone roccioso a picco sul mare: Scilla!”, scrive la presentatrice di famosi programmi come “Cerco casa disperatamente” e “Un sogno in affitto”.

“Questa incantevole località deve il suo nome a Scilla, ninfa di straordinaria bellezza, che fu trasformata dalla maga Circe, sua rivale in amore, in un orribile mostro marino con sei teste di cani! La parte più suggestiva più del comune di Scilla è Chianalea un piccolo villaggio di pescatori, una manciata di case colorate addossate le une altre – alcune delle quali risalenti al 1600 – e un dedalo di viuzze che aprono squarci di incantevoli scenari marini! Il tutto dominato dall’austero Castello dei Ruffo, da cui si può ammirare il meraviglioso panorama che si apre sulla Costa Viola – chiamata così per la particolare sfumature che le acque assumono in certe ore della giornata – e sullo Stretto di Messina!”, conclude Paola Morella.