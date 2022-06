A Scilla il Festival Mari del Sud, un ponte tra la Calabria e il Brasile

11 Giugno 2022 22:34

Scilla: in questa suggestiva cornice si svolgerà il Festival che unisce all’insegna del mondo del mare il Brasile e la Calabria

Due mondi che si amano da sempre e si conoscono da mai, dalla terra dove i nostri emigranti hanno costruito tanto, ad una delle città di partenza e ora di arrivo di questa storia, simbolo della bellezza di questa meravigliosa Calabria, seconda regione di emigrazione in Brasile. 16 giorni per far conoscere un po’ del Brasile, tra arte, musica, conferenze, sport, gastronomia, tuffandosi nel mar mediterraneo con la sua storica realtà, unendo l’oceano atlantico brasiliano al mediterraneo australe, esattamente incrociando vita e cultura dei Mari del Sud.

In piena estate, animando il turismo della meravigliosa Scilla, creando un Festival di colori, mostrando questa piccola, ma suggestiva capitale dei mari del sud. La bossa nova e il samba rock che incontrano Scilla. Il mare con il tonno azzurro del Brasile uno dei più grandi al mondo ed il pesce spada simbolo della pesca in questo mare. Vita, storia, cultura, pesca e mare e l’ospitalità scillese e i suoi panorami solo paragonabili a quelli del Brasile. Il riscatto dei nostri emigranti in una cornice unica. Organizzazione Opib e Coop.Pescatori, Patrocinio Comune di Scilla

Segui il programma di eventi su www.maridelsud.info.