22 Giugno 2022 21:55

Sant’Agata di Militello: Intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio in un cantiere navale

Intervento dei Vigili del Fuoco in corso dal pomeriggio per spegnere l’incendio in un cantiere navale a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. Ingenti i danni subiti dalla struttura come si evince dalle foto a corredo dell’articolo e dal video in basso. Numerose le squadre al lavoro per la bonifica dell’area.

E’ stata quindi una giornata estremamente movimentata per i cittadini di Sant’Agata di Militello.