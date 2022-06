Sabrina Ferilli va in vacanza in Sicilia e la esalta: “ho un rapporto speciale, pura magia” | FOTO

5 Giugno 2022 20:42

La nota attrice romana Sabrina Ferilli si trova in questi giorni in Sicilia in vacanza, più precisamente a Noto: le immagini postate

Sabrina Ferilli in questi giorni si trova in Sicilia. La nota attrice romana è in vacanza a Noto, come dimostrano le immagini Instagram. Sul suo profilo ufficiale, la donna ha postato diverse foto e una didascalia abbastanza eloquente: “Ho un rapporto speciale con la Sicilia – ha scritto – Ho girato due film qua, il giudice Livatino ed un film su Mozia. La parte orientale della Sicilia barocca è pura magia. Qui qualche immagine di Noto. Patrimonio dell’ umanità”.

Nelle immagini scattate e pubblicate si possono vedere, tra gli altri luoghi, la scalinata di via Fratelli Bandiera e Palazzo Ducezio, storici simboli della cittadina siciliana. A corredo dell’articolo tutte le foto.