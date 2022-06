Reggio Calabria, degrado ed incuria a Gallico: situazione rifiuti disastrosa | FOTO

19 Giugno 2022 17:15

Reggio Calabria, degrado ed incuria a Gallico Marina. Situazione rifiuti insostenibile tra cumuli e cestini stracolmi

Non si placa e non sembra trovare soluzione il caos rifiuti a Reggio Calabria con la situazione che peggiora di giorno in giorno ed il caldo di sicuro non aiuta. Dalle immagini a corredo dell’articolo si può notare una situazione imbarazzante di degrado ed incuria a Gallico Marina dove la via Quarnaro è stracolma di rifiuti con cumuli e cestini stracolmi.

Il tutto è sempre più imbarazzante ed i cittadini sono ormai stanchi di tutto questo sfacelo che perdura da anni ed anni in attesa che qualcosa si muova.