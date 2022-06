Roccella Summer Festival, il 20 luglio grande apertura di stagione con l’atteso concerto di Mahmood

13 Giugno 2022 13:12

Fervono i preparativi per il primo grande evento che aprirà la seconda edizione del Roccella Summer Festival. La rassegna estiva realizzata in collaborazione con il Comune di Roccella Jonica (Rc) aprirà i battenti dell’edizione 2022 il prossimo 20 luglio con il concerto di Mahmood al Teatro al Castello, nell’ambito del Ghettolimpo summer tour. Mahmood, reduce dalla sua seconda vittoria al Festival di Sanremo con “Brividi”, questa volta insieme a Blanco, porterà sui palchi delle più importanti città europee e nei club italiani le sonorità dell’album “Ghettolimpo”, appunto.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totaliall’attivo. I biglietti per assistere alla data calabrese del tour di Mahmood possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes.