Occhiuto: “riaperto dopo 3 anni il reparto di terapia intensiva coronarica dell’Ospedale di Rossano”

12 Giugno 2022 13:17

Rossano: le parole di Occhiuto dopo la riapertura del reparto di terapia intensiva coronarica

“Oggi abbiamo riaperto il reparto di unità di terapia intensiva coronarica dell’Ospedale di Rossano, che era chiuso da ben tre anni! Un servizio di civiltà per i cittadini calabresi. In #sanità abbiamo un mare di cose da fare, e questo è solo un passo della strada che vogliamo e dobbiamo percorrere. Grazie al dottor Bisignani per l’appassionato impegno e al commissario Graziano per aver lavorato senza sosta per raggiungere questo obiettivo”. Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.