Reggio Calabria: dall’8 al 10 la XVª edizione delle Giornate Cardio Metaboliche con 50 professionisti da tutt’Italia

7 Giugno 2022 18:09

A Reggio Calabria le Giornate Cardio Metaboliche: l’idea di mettere insieme Cardiologi e Diabetologi, è nata dal fatto che la malattia diabetica è ormai considerata come malattia cardiovascolare

Continua la lunga ed affascinante esperienza finalizzata all’aggiornamento culturale e professionale della classe medica e degli Operatori Sanitari che, spesso con grandi difficoltà, si dedicano all’assistenza e alle cure dei malati. Perseveranza, impegno e tenacia sono stati, nel tempo, le componenti indispensabili, fondate su una base culturale consolidata e costruita sulle conoscenze scientifiche acquisite nel tempo, che hanno motivato, per un lungo periodo di 15 anni, gli organizzatori delle Giornate Cardio-Metaboliche Reggine, i dott.ri Enzo Amodeo e Giovanni Perrone.

L’idea di mettere insieme Cardiologi e Diabetologi, è nata dal fatto che la malattia diabetica è ormai considerata come malattia cardiovascolare, tant’è che le più prestigiose Società Scientifiche italiane hanno creato delle task-forces strutturate come aree cardiometaboliche e di cui Amodeo e Perrone sono stati gli antesignani. Tre lunghe e intense giornate, nel corso delle quali relazioneranno oltre 50 professionisti di chiara fama, provenienti da tutta Italia, che tratteranno argomenti scientifici di grande attualità e molto ridondanti sullo scenario della cultura cardiologica e diabetologica.

Relazioni di alto contenuto scientifico rivolte agli oltre 400 iscritti tra medici, infermieri, farmacisti, dietisti e biologi, attenti all’evoluzione delle tecniche ed alle innovazioni, sempre più interessanti ai fini di un corretto percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale dei pazienti che afferiscono al Sistema Sanitario Nazionale. Il coinvolgimento dei vertici delle più rappresentative associazioni scientifiche cardiologiche (ANMCO, SIC ) e diabetologiche (AMD) arricchisce di contenuti una manifestazione che, nel tempo, si è accreditata tra le più interessanti sul territorio nazionale, anche per via di una perfetta organizzazione costruita con l’obiettivo di mettere a fuoco, attraverso vari momenti di confronto, le patologie della nostra epoca.

Le XI sessioni, all’interno delle quali si discuterà di: Ipertensione Arteriosa, Scompenso Cardiaco e nuove terapie farmacologiche ed elettriche, Disordini del Ritmo Cardiaco, Malattie del Circolo Coronarico e Polmonare, Cardiopatie Strutturali e Cardiochirurgia, Diabete e sue complicanze, Nutraceutica e Disordini Alimentari nell’adulto ed in età pediatrica, Rapporti con la Medicina del Territorio per una gestione integrata delle cronicità; saranno moderate da esperti professionisti che avranno il compito di animare una discussione interattiva con i partecipanti, ormai sempre più attenti e interessati all’evoluzione tecnologica e all’uso di nuovi farmaci e di nuovi presidi elettrici e strumentali.

Al fine di rendere un servizio ai medici, è stato creato uno Spazio ENPAM per informare gli iscritti all’Ente in merito a Previdenza, Assistenza e Sicurezza delle cure e Responsabilità Professionale; anche questi argomenti di grande attualità, che stanno molto a cuore ai medici, e molto interessanti sotto l’aspetto medico-legale e pensionistico. Il Congresso che si svolgerà presso la prestigiosa sede dell’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria, è stato accreditato presso il Ministero della Salute, per l’attribuzione dei crediti formativi obbligatori per gli Operatori Sanitari, inizierà mercoledi 8 giugno alle ore 15 e si concluderà il 10 giugno alle re 13,30 con gli adempimenti ECM.