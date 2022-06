Reggio Calabria: all’Arena dello Stretto un evento all’insegna della bellezza e solidarietà per i bimbi dell’Ecuador | INTERVISTA

30 Giugno 2022 21:41

Reggio Calabria: sabato si potrà assistere ad un evento a scopo di beneficenza per i bimbi dell’Ecuador, una sfilata internazionale di moda e bellezza

Sabato 2 luglio all’Arena dello Stretto a Reggio Calabria, dalle ore 21:00, si potrà assistere ad un evento a scopo di beneficenza per i bimbi dell’Ecuador, una sfilata internazionale di moda e bellezza, un gemellaggio all’insegna della solidarietà tra la l’Associazione di cinema, moda e danza Jasmin’s della presidente Silvia Nasuti e l’Associazione Ñaño Onlus rappresentata da Alexandra Moreno, presidente ed organizzatrice di Miss Ecuador in Italia.

Ospite d’onore Amber Camacho, Miss Ecuador in Italia 2022. A collaborare con Silvia Nasuti nell’organizzazione dell’evento le socie Letizia Scarfone e Cetty Scafaria. Presenteranno la serata Antonella Bramato e Cettina Crupi. Silvia Nasuti consegnerà una busta con la somma raccolta a scopo benefico per i bimbi dell’Ecuador per portare loro un piccolo sorriso. Ai microfoni di StrettoWeb la presidente della Jasmin’s, un pò preoccupata perchè il palco sarà montato in solo in serata, ha detto: “siamo contenti di essere riusciti ad organizzare il tutto. Invito i calabresi ed i reggini ad essere presenti per il nostro evento internazionale”.