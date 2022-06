Reggio Calabria, l’IC “B. Telesio” ospita “Sport di squadra – Promuovere l’inclusione dentro e fuori le scuole”

1 Giugno 2022 13:04

L’Istituto Comprensivo B. Telesio di Reggio Calabria ospita il progetto AiCs “Sport di squadra – Promuovere l’inclusione dentro e fuori le scuole”

Si è concluso anche a Reggio di Calabria il progetto di interesse Nazionale dal titolo “SPORT DI SQUADRA -Promuovere l’inclusione dentro e fuori le scuole” voluto da AiCS, sponsorizzato da Sport e Salute con il patrocinio del MIUR durato 8 mesi.

L’istituto comprensivo B. Telesio di Reggio Calabria nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Misano, che ha creduto fortemente in questo progetto, è un chiaro esempio di quanto sia importante l’attività motoria già dalla scuola primaria. Un segnale forte che la Dott.ssa Maisano ha voluto nel suo istituto con il miglioramento della pratica psico-motoria di ogni bambino.

“Lo sport si fa inclusione, non lascia indietro nessuno e promuove l’attività sportiva e motoria di base anche nella primaria, con circa 150 bambini impegnati nelle attività sportive in orario curriculare con operatori competenti nella persona del Dott.Tobia Assumma e del Dott. Emanuele Messina, persone disponibili al confronto didattico che hanno dato un input di ripartenza, di spensieratezza e normalità per per i bambini con lo sport in un periodo di post pandemia“, queste le parole della referente del progetto Dott.ssa Mariangela Bagnato che ha voluto questa partnership con la Dott.ssa Maisano, persona attenta e lungimirante nella crescita del singolo allievo e della comunità scolastica. A Lei, al Suo Istituto scolastico, alle Prof.sse Ieracitano e Vacalebre va il ringraziamento del Comitato Provinciale Aics, della referente Dott.ssa Mariangela Bagnato e di tutto lo staff Aics per l’ambiente familiare e professionale che gli operatori hanno incontrato. Un ambiente scolastico fatto sì di regole ma di tanto amore e competenza verso tutti i bambini. Che sia l’inizio per futuri progetti di crescita dei piccoli cittadini del domani.