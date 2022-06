Reggio Calabria, al Parco Ecolandia l’evento Eco Pic Nic. Il tiktoker Saverio Riccelli: “com’è buono il gelato Cesare!”

12 Giugno 2022 17:21

Reggio Calabria: oggi, presso Parco Ecolandia, si sta svolgendo l’evento Eco Pic Nic: ospite speciale il tiktoker Saverio Riccelli che elogia il Gelato di Cesare

Si sta svolgendo al Parco Ecolandia di Reggio Calabria, l’evento Eco Pic Nic, iniziativa organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Pandora”, cui Corredino Sospeso è progetto permanente, con l’obiettivo di sostenere la rete di oltre 500 bimbi e famiglie che serviamo ogni giorno da due anni. Una domenica all’insegna del divertimento, dello sport, della musica e di tanto altro ma, soprattutto, della famiglia. Un programma denso di attività: laboratori di pasticceria, di lettura animata, di riciclo di materiali e legno, sport, musica, uno show e un ospite speciale.

Ospite speciale dell’evento il noto tiktoker Saverio Riccelli il quale, in un VIDEO che riportiamo in basso, insieme a Davide Destefano, elogia il Gelato Cesare ed in special modo il gusto “com’è buono”.