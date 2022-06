Reggio Calabria, già ripristinato il manto stradale di Piazza Garibaldi | FOTO

17 Giugno 2022 12:15

E’ stato ripristinato il manto stradale a Piazza Garibaldi, nel tratto di fronte la Stazione Centrale di Reggio Calabria, da anni bloccato per via di alcuni scavi effettuati in passato e su cui si attendevano le pronunce della Sovrintendenza. Quest’ultima ha ritenuto non fossero scavi di interesse archeologico e così sono partiti i lavori di ripristino.

Come si può vedere nelle foto a corredo dell’articolo, è stata ricoperta la zona interessata, che tornerà ad essere utilizzata come parcheggio. Le sistemazioni erano partite qualche giorno fa, con la ditta incaricata di procedere alla copertura degli scavi e al rifacimento del manto stradale.