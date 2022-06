Reggio Calabria: controlli della Polizia Locale, denunce e sequestri per vari reati

11 Giugno 2022 19:32

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha deferito all’autorità giudiziaria tre persone per vari reati. I dettagli

Negli ultimi due giorni la Polizia Locale di Reggio Calabria ha deferito all’autorità giudiziaria tre persone per vari reati. Una cittadina è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale in quanto pur avendo parcheggiato il veicolo in uso sulle strisce pedonali, ha inveito e passato alle vie di fatto contro l’agente verbalizzante, tentando di ostacolare la doverosa attività sanzionatoria. A distanza di poche ore dai fatti è stata identificata, rintracciata ed invitata al comando per gli atti propedeutici alla denuncia alla locale Procura della Repubblica. Altri due cittadini sono stati deferiti per omissione di soccorso ed inottemperanza a provvedimenti giudiziari. Durante i servizi di istituto sono stati altresì rinvenuti due autoveicoli oggetto di furto che sono stati recuperati ed affidati in custodia in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. In ordine alle denunce si fa presente che i reati ipotizzati dalla polizia giudiziaria non costituiscono in alcun modo indizio di colpevolezza atteso che, in ossequio al principio della presunzione di innocenza fino a sentenza irrevocabile previsto dalla Carta Costituzionale, la illegittimità del comportamento dovrà essere accettato dall’autorità giudiziaria secondo quanto previsto dal codice di procedura penale. Sempre a seguito di mirati servizi, la polizia locale ha accertato a carico di due titolari di esercizi pubblici altrettante violazioni di natura amministrativa e penale per occupazione abusiva di suolo pubblico e blocco stradale.