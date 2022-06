Reggio Calabria, nasce il gruppo “Istruzione Libera”. Surace: “no al pensiero unico, educare i figli secondo i propri valori”

16 Giugno 2022 19:00

Reggio Calabria, in tutta Italia sono numerose e diffuse le realtà già attive di gruppi e associazioni che promuovono l’esercizio dell’istruzione parentale

E’ stato presentato poco fa presso la Libreria Culture di Reggio Calabria il progetto di istruzione parentale promosso dal gruppo di famiglie denominato “Istruzione Libera”. In tutta Italia sono numerose le realtà già attive di gruppi e associazioni che promuovono questa iniziativa che, da oggi, mette radici anche in riva allo Stretto. Luciano Surace, promotore di “Istruzione Libera Reggio Calabria”, afferma: “il progetto si rivolge a quei genitori che scelgono di intraprendere, per i propri figli, un percorso di istruzione sotto la propria responsabilità, ottemperando all’obbligo di istruzione previsto dall’articolo 30 della Costituzione. Il riconoscimento dell’istruzione parentale ha un fondamento non solo normativo ma anche pedagogico e scientifico”.

“Da chiarire che Istruzione Libera è alternativo sia al pubblico che al privato in quanto la nostra iniziativa mette al centro il ruolo della famiglia, ossia educare i figli secondo i propri valori, respingendo il pensiero predominante che, da 80 anni, predomina nelle scuole”, conclude Surace.

In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA.