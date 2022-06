Reggio Calabria, inaugurata la mostra “I passi della rimembranza” di Miriam Jaskierowicz Arman

20 Giugno 2022 11:46

Inaugurata presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria la mostra d’arte “I passi della rimembranza” dell’artista Miriam Jaskierowicz Arman

Grande successo e tanta gente per l’inaugurazione della mostra “I passi della rimembranza”, personale dell’artista Miriam Jaskierowicz Arman, curata da Mario D’Ascola, visitabile al Castello Aragonese. Nei giorni scorsi, la mostra è stata presentata nel corso di una conferenza stampa moderata dalla giornalista Gabriella Lax, alla quale erano presenti oltre all’artista e ambasciatrice di pace UNIVERSAL Peace Federation italia (UPF), l’assessore comunale all’istruzione e cooperazione per i diritti umani Lucia Anita Nucera e il curatore della mostra Mario D’Ascola.

Miriam Jaskerovic è un’artista cosmopolita, ha vissuto e viaggiato molto: Israele, Messico, Stati Uniti, Ungheria, Ucraina, Italia, Svizzera. Da qualche anno vive e fa l’insegnante di canto a Reggio Calabria. La città dello Stretto segna un passaggio importante il ritorno delle esposizioni dei suoi quadri, materia vivente, grido dell’animo. Un urlo di dolore e di rinascita che, nell’arte, diventa dono da condividere. “A Reggio parla l’anima delle persone, è il punto di riferimento della mia anima – spiega la Jaskerovic – nella sinagoga di Archioderi ho ritrovato un pezzo della mia anima. Ho lasciato Israele, sogno della mia vita, per venire qui ad agganciare un sogno. A Montevideo hanno preso i miei quadri e hanno fatto una mostra e lo stesso in Tiberiade. Ma non c’era la mia anima, avevo difficoltà a tirare fuori tutto dopo la morte di mia figlia nel 1996. Adesso mi spinge qualcosa di enorme a dare vita alle opere“.

Opere che però, per scelta precisa dell’artista, restano senza titolo. “È un privilegio ammirare questa mostra – afferma Lucia Nucera – Miriam è un’artista e una donna di profonda cultura che ha scelto la nostra città. Non è stata una vita semplice la sua. E adesso mette a nudo la sua anima. Gli occhi che ci osservano sono un ricordo del suo percorso e della sua infanzia, dietro ci sono volti e nomi. Per la città è un valore in più“.

Mario D’Ascola ha colto la sintesi umana della mostra: “fare un viaggio nelle opere di Miriam è stato come fare un viaggio nei film. Le opere riportano ad un mondo terribile di esperienze passate, da svelare, lasciano sgomenti. Lasciano profondi interrogativi. L’invito che faccio è di andare al di là delle forme e dei colori: dietro alla superficie, abbandonarsi a una ricerca degli stati emotivi“. Intanto, il 23 giugno alle 17:00, sempre al Castello si svolgerà un incontro aperto al pubblico con l’artista per parlare di arte e pace.