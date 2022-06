Reggio Calabria: addio a Giustino Ranieri, uomo colto, brillante e gentile

11 Giugno 2022 16:11

Reggio Calabria, vuoto incolmabile per la morte di Giustino Ranieri

Dolore e cordoglio a Reggio Calabria e provincia per la scomparsa di Giustino Ranieri. Ranieri ha svolto per lungo tempo un ruolo molto importante nel nostro territorio come Direttore generale e Commissario Straordinario dell’Asl di Palmi, di Locri e di Reggio. Sempre attento alla deontologia professionale, è rimasto nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto un confronto con lui, sempre riconoscente e affettuoso per l’impegno, la serietà e la passione. Uomo colto, brillante e gentile, sarà sempre vivo nella memoria di amici e parenti per il suo calore umano.