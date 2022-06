Reggio Calabria, Milia (FI): “situazione drammatica alla Sorgente” | FOTO

6 Giugno 2022 21:04

Reggio Calabria, Milia (FI): “situazione drammatica alla Sorgente, segnalato più volte ma ancora nessun intervento di sanificazione dell’area”

“La situazione della spiaggia della Sorgente nella zona sud di Reggio è assolutamente drammatica, soprattutto per quanto riguarda tunnel di accesso alla località balneare”. E’ quanto afferma Federico Milia, Consigliere Comunale e Capogruppo di Forza Italia. “Cumuli di rifiuti ovunque, è una discarica a cielo aperto, sono settimane che i cittadini segnalano la situazione disastrosa dell’area balneare senza ricevere però alcuna risposta. Sottolineo la necessità di intervenire rapidamente e mi unisco al coro di tutti i bagnanti. E’ sconcertante come in una località frequentata da tantissimi reggini di tutte le età non si sia intervenuti prima dell’arrivo del caldo, infatti oltre a creare immani disagi a chi frequenta la spiaggia c’è un reale problema igienico sanitario, che mette a rischio l’incolumità pubblica. Auspico che si intervenga già nelle prossime ore e mi farò portavoce personalmente al settore ambiente perchè questo accada“, conclude nota.