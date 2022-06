20 Giugno 2022 11:48

Reggio Calabria: da oggi è possibile effettuare le iscrizioni on line al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2022-2023

oggi 20 giugno sarà possibile effettuare le iscrizioni on line al servizio scuolabus per l’ anno scolastico 2022-2023. Le famiglie che intendono usufruire dello scuolabus potranno effettuare l’ iscrizione on line, collegandosi, da qualsiasi postazione internet, al sito web di ATAM (http://www.atam.rc.it/scuolabus/) alla sezione dedicata “Lo Scuolabus”. ATAM comunica che dasarà possibile effettuare leper l’ anno scolastico 2022-2023. Le famiglie che intendono usufruire dello scuolabus potranno effettuare l’ iscrizione on line, collegandosi, da qualsiasi postazione internet, al sito web di ATAM (http://www.atam.rc.it/scuolabus/) alla sezione dedicata “”. I documenti necessari per effettuare l’ iscrizione sono:

attestazione ISEE rilasciata nell’ anno 2022;

copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore;

email;

Si fa presente che l’iscrizione al servizio potrà essere accolta solo se in regola con pagamenti dell’ anno scolastico 2021/2022. ATAM ricorda, altresì, che accoglierà le domande presentate fino ad esaurimento posti, compatibilmente con la capienza dei mezzi disponibili. Per qualsiasi informazione e per assistenza tecnica relativa all’ iscrizione on line è possibile contattare l’ Ufficio Scuolabus, sig. Francesco Chirico, chiamando lo 0965-591724 o scrivendo una mail a fchirico@atam-rc.it.

Per tutti coloro che avessero difficoltà ad effettuare l’ iscrizione on line è possibile recarsi direttamente in Ufficio Scuolabus Atam sito in via Foro Boario (di fronte Hotel Sirio) nei seguenti orari: dal lunedì’ al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.