Reggio Calabria, incidente in Via Nazionale Pentimele: traffico in tilt

20 Giugno 2022 10:51

Lo scontro tra una macchina e uno scooter ha creato un grande ingorgo: anche gli autobus imbottigliati nel traffico

Grande caos questa mattina tra via Italia e via Nazionale Pentimele, due snodi importanti della città di Reggio Calabria. A causa di un incidente tra una vettura e uno scooter il traffico è rimasto completamente bloccato, molti automobilisti, i pullman e gli autobus restati imbottigliati nel traffico. E’ in questo momento presente una pattuglia della polizia locale per stabilire le dinamiche del sinistro. Nessuno è rimasto ferito nell’impatto, si aspettano solo gli accertamenti delle forze dell’ordine per liberare la strada.