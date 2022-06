Reggio Calabria, smaltita l’immondizia ad Archi. Sì, ma con il fuoco: ennesimo incendio di rifiuti | FOTO e VIDEO

23 Giugno 2022 16:28

Ennesimo incendio di rifiuti a Reggio Calabria, più precisamente ad Archi, nella zona nord. Si è così risolto il problema dell’enorme montagna di immondizia venutasi a creare nella piazza della cittadina reggina, invasa dalla spazzatura così come segnalato qualche settimana fa alla nostra redazione. Come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo e dal video in basso, infatti, niente più immondizia. Mandata via, però, con metodi poco ortodossi. Non quelli della consueta raccolta, ma quelli del rogo, attività ormai consueta purtroppo da queste parti.

Dopo il danno dei giorni scorsi vissuto dai residenti, costretti a vedere e sentire il “disagio” a pochi metri dalle proprie case, ora anche la beffa: quello che resta è aria nociva, puzza di fumo e solita immane rabbia nei confronti di chi provoca ed alimenta questa situazione senza trovare una soluzione definitiva. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per spegnere il rogo, come se non bastasse l’allarmante situazione di queste ore da nord a sud della città con gli incendi alle montagne. E’ tornata la stagione degli incendi e Reggio continua a piangere lacrime rosse.