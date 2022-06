Reggio Calabria, paura in pieno centro: motorino in fiamme fra le Colonne di Tresoldi | FOTO e VIDEO

6 Giugno 2022 21:55

Motorino dato alle fiamme fra le Colonne di Tresoldi: paura per i cittadini che si stavano godendo una tranquilla serata in via Marina. Intervenuti i pompieri

Paura nella notte a Reggio Calabria. Fuoco e fiamme in via Marina, presso l’Opera di Tresoldi. Nel bel mezzo di una tranquilla serata reggina, alcuni passanti si sono accorti di un incendio nel bel mezzo delle famose Colonne che adornano la parte bassa del Lungomare: si tratta di un motorino dato alle fiamme. Le cause sono ancora da accertare, così come gli eventuali autori del gesto. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, chiamati dai passanti spaventati da quanto stava accadendo.