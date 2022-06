Reggio Calabria, città braccata dagli incendi: è stata una notte di paura | FOTO

6 Giugno 2022 11:15

Reggio Calabria, serata di incendi ieri in varie zone della città

E’ arrivato il primo caldo torrido e a Reggio Calabria è subito tornato l’incubo degli incendi. Serata di grande lavoro per i Vigili del Fuoco che ieri hanno avuto diverse richieste di intervento in varie zone della città per diversi roghi. Intorno alla mezzanotte a Gallico, nella zona nord di Reggio, un grosso incendio si è spinto fino vicino le abitazioni, a Vito Inferiore invece sempre nella serata, un incendio sterpaglie ha interessato la contrada Fornace, in Via Lia già dal pomeriggio le fiamme hanno colpito la collina di Pentimele in maniera ben visibile anche dall’autostrada, anche all’uscita dell’autostrada Reggio Porto, una vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme di un altro incendio. La nube di fumo ha invaso molte aree residenziali, determinando momenti di grande apprensione. La città è stata letteralmente braccata dai roghi dopo un weekend in cui le temperature hanno raggiunto i +36°C, valore molto raro per l’inizio di Giugno. Fortunatamente a partire da domani il clima rinfrescherà in modo deciso.