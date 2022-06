Il Comitato di Quartiere di Reggio Campi, Villini Svizzeri, Trabocchetto sul Tapis Roulant: “utile ed importante”

18 Giugno 2022 18:29

Il Comitato di Quartiere di Reggio Campi, Villini Svizzeri, Trabocchetto sul Tapis Roulant: “chi non è residente nella zona che insiste sopra il centro storico, magari considererà questa struttura solo un abbrutimento della nostra città, in realtà è importante”

La non funzionalità del tapis roulant a Reggio Calabria è da anni che provoca polemiche e promesse che poi non si avverano. Nella questione è intervenuto il Comitato di Quartiere di Reggio Campi, Villini Svizzeri, Trabocchetto: “essendo ormai giunti al periodo estivo non possiamo che constatare che almeno sino al momento, coloro che avrebbero potuto sfruttare le opportunità del nostro tapis roulant, anche in questa occasione dovranno farne a meno. Chi non è residente nella zona che insiste sopra il centro storico, magari considererà questa struttura solo un abbrutimento della nostra città. Ma se si trovasse nelle condizioni degli anziani, delle mamme con figli piccoli e magari anche di qualche disabile, potrebbe maggiormente comprendere l’utilità e l’importanza del tapis roulant nella zona di Via Filippini. Una passeggiata serale, magari a braccetto del proprio sposo, quando l’età non aiuta le proprie gambe, senza dover prendere l’auto o attendere il passaggio di qualcuno, sarebbe certamente un giusto dovere per chi ha bisogno talvolta, di ritrovare gli spazi aperti del nostro lungomare oppure perchè no, prendersi una serena tintarella lungo la spiaggia della nostra città”.

“Sarebbe stato il massimo -evidenza la nota- aver anche completato la parte finale del percorso di questa mobilità nell’area delle tre fontane, ma siamo certi che i tempi saranno lontani. Anche se il solo riavere la parte di fontana e spazio a sedere di nuovo riutilizzabile, accontenterebbe i più. Capiamo i costi, ma forse se si sapesse e si riuscisse a risparmiare sulla corrente sprecata dei lampioni, che nelle zone della Villini Svizzeri e Trabocchetto rimangono accesi sino alle 11,00 del mattino e, nel pomeriggio, iniziano ad illuminare già dalle 17,00 quando il sole è ancora alto (per cui senza alcun motivo), allora si avrebbe certamente anche una contribuzione a ciò che potrebbe servire per la manutenzione dello stesso tapis roulant”, conclude la nota.