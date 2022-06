Reggio Calabria, ad AgiDuemila il convegno “Disabilità e percorsi di vita.. Arti educative”: il racconto della giornata | FOTO

12 Giugno 2022 16:38

“Disabilità e percorsi di vita.. Arti educative”. E’ questo il titolo del convegno svoltosi ieri a Reggio Calabria, presso la sede della Fondazione Provvidenza. Un’intera giornata, con ospiti e personalità del settore, dedicata al tema. Organizzatrice è stata l’AgiDuemila, Associazione di volontariato che ha voluto evidenziare, grazie a questo evento, il lavoro compiuto in quasi 32 anni di servizio proprio per le persone disabili adulte.

La giornata è cominciata di buon mattino, alle 8.15, con la registrazione dei partecipanti. E’ proseguita poi alle 9, con l’apertura del convegno e i saluti istituzionali, e alle 10, con le relazioni dei presenti al tavolo. Tra questi, il prof. Monorchio, la dottoressa Lidia Caracciolo, la dottoressa Renata Falcone, il prof. Andrea Calabrese, la dottoressa Tiziana Nicolò, la dottoressa Luisa Malaspina, l’Avvocato Alessandro Dattilo e alcuni operatori del centro di Agiduemila, tra cui la dottoressa Francesca Cartellà e il dottor Giovanni Gangemi, che hanno coinvolto i presenti condividendo le proprie esperienze e i propri pensieri.

Pomeriggio, spazio al dibattito e all’apertura del workshop. Da evidenziare l’emozionante testimonianza della mamma di un ragazzo, Nazareno Labate, che da circa un anno fa parte della famiglia AgiDuemila. Nel corso del workshop, poi, i partecipanti sono stati coinvolti attivamente dagli operatori dell’Associazione con i quattro laboratori: danceability, psicomotricità, attività creative e musicoterapia. Al termine sono stati rilasciati gli attestati, ai fini dei crediti formativi, per gli assistenti sociali, per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e per quelli dell’Università Dante Alighieri. A conclusione, la Presidente di AgiDuemila Sara Bottari ha salutato e ringraziato tutti, dai partecipanti agli operatori, entusiasti per la splendida giornata, che non ha fatto altro che sottolineare il fatto che l’Associazione AgiDuemila sia ancora più viva e giovane che mai.