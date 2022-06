Un canyon a Reggio Calabria: il viaggio nelle colline di Motta San Giovanni, tra grotte e reperti di una chiesa bizantina | FOTO E VIDEO

3 Giugno 2022 15:12

In località Cambareri, frazione di Motta San Giovanni, ci sono sentieri inesplorati che conducono a grotte, ruderi e resti di una Chiesa Bizantina: il viaggio di StrettoWeb in un territorio ancora tutto da conoscere e studiare

Alla scoperta di bellezze naturali straordinarie, con panorami mozzafiato sullo Stretto di Messina e l’Etna in eruzione, dominando con lo sguardo tutta la costa jonica sottostante. E’ quanto è stato possibile osservare nella splendida giornata di ieri percorrendo i sentieri del territorio di Motta San Giovanni, Comune in provincia di Reggio Calabria, nello specifico in località Cambareri. E’ qui presente, infatti, un canyon formato dalla vallata molto profonda a forma di corridoio, incisa da un fiume in un tavolato, con pareti strapiombanti, grotte e profonde insenature.

E’ stato un viaggio bellissimo, che può essere ripercorso scorrendo la gallery con le foto scattate da Massimiliano Pedi. Un luogo ancora sconosciuto da esperti, ma anche dai reggini. Tanti angoli probabilmente non sono ancora stati esplorati: grotte senza nome e dalla storia misteriosa, in attesa di essere scoperte e studiati dai vari geologi e speleologici. Sono tantissimi i vari ruderi di casette presenti, realizzate dagli abitanti del luogo nel corso dei secoli. Il canyon, come detto, è ricco di grotte e insenature, mentre in cima alla collina è presente un’antica Chiesa Bizantina, in via Sant’Ilario, ormai abbandonata e di cui è rimasto pochissimo. Un luogo tutto da conoscere e, si spera, possa essere valorizzato come merita.