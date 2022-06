Reggio Calabria, auto si ribalta a Gallico: traffico paralizzato | LIVE

30 Giugno 2022 18:54

Reggio Calabria, l’auto si è ribaltata sulla via Nazionale: al momento la strada è chiusa

Un’auto si è ribaltata questo pomeriggio sulla via Nazionale a Gallico, periferia nord di Reggio Calabria. Al momento non si conoscono le cause del sinistro, ma si è trattato di un incidente autonomo e l’automobilista è rimasto ferito ed è stato trasporto in ospedale dai soccorritori del 118. Il traffico sta subendo parecchi disagi ed è al momento rallentato in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che sta regolando il traffico e ricostruendo la dinamica del sinistro. L’auto è stata appena caricata sul carroattrezzi.