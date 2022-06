Reggio Calabria, 70 migranti arrivati in serata: sono già stati portati al Palloncino | FOTO e VIDEO

23 Giugno 2022 22:57

Verso le 21.30, il gruppo di clandestini, soccorso nelle acque dalla Guardia Costiera, è arrivato nella città dello Stretto ed è stato immediatamente trasportato al Palloncino, dove passerà la notte

Tutto come da programma. Su queste pagine nel pomeriggio avevamo anticipato l’arrivo di 70 migranti al Porto di Reggio Calabria per la serata odierna. Così è stato. Verso le 21.30, il gruppo di clandestini, soccorso nelle acque dalla Guardia Costiera, è arrivato nella città dello Stretto. E, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo e dal video in basso, è stato immediatamente trasportato, con un pullman, alla struttura sportiva “Palloncino”, adiacente lo stadio Granillo.

Secondo quanto appreso, uno dei 70 migranti è stato ospedalizzato. Adesso l’intero gruppo passerà la notte all’interno dell’impianto e domani verranno effettuati tutti i controlli di routine. Di certo, per le società sportive di volley che usufruiscono della struttura, è l’ennesima mazzata, proprio a qualche settimana dall’ultimo sbarco, che aveva seguito la stessa procedura. Arrivo, poi qualche giorno dentro la struttura e poi almeno un’altra settimana di chiusura dell’impianto per permettere la sanificazione e la riapertura, che era arrivata solo qualche giorno fa. Per questo, qualche società dilettantistica aveva anche fortemente protestato nel corso della Giornata dello Sport organizzata proprio a Reggio Calabria.