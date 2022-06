Reggina: vacanze speciali per German Denis, in piscina a Ibiza con… Leo Messi | FOTO

25 Giugno 2022 20:15

L’attaccante della Reggina German Denis, in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro, è fuori Italia, a Ibiza, località tipicamente estiva e scelta anche e soprattutto dai vip. E un vip infatti c’è, insieme al Tanque. Non un vip qualunque, ma… Leo Messi

Non sa ancora cosa ne sarà del suo futuro. Il suo contratto con la Reggina scade tra 5 giorni, quello con Reggio Calabria probabilmente mai. Fino a ieri era in riva allo Stretto, ma è poi partito in vacanza alla volta di Ibiza. Di chi stiamo parlando? Di German Denis, che più di tanti altri ha esultato – a prescindere dal suo futuro – per la salvezza del club amaranto, da una settimana con la nuova proprietà. Come non dimenticare la sua presenza alla manifestazione dei tifosi di qualche domenica fa.

Ora El Tanque si sta godendo le vacanze, in attesa di buone nuove. E’ fuori Italia, come detto a Ibiza, località tipicamente estiva e scelta anche e soprattutto dai vip. E un vip infatti c’è, insieme a German Denis. Non un vip qualunque, ma… Leo Messi. La stella argentina, dopo una vita al Barça, nell’ultima stagione ha giocato nel PSG. Ora anch’egli si sta godendo le vacanze e, come si può vedere dalle Instagram Stories di Denis, i due sono insieme in una piscina della località spagnola. “Mamma mia quanta umiltà”, ha tenuto a ribadire l’attaccante della Reggina, che è stato compagno della Pulce in qualche partita con la Nazionale. A corredo dell’articolo le storie pubblicate dal Tanque.