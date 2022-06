Reggina ancora viva, Denis: “cu non voli mi sciorba” | VIDEO

18 Giugno 2022 17:58

Il calciatore German Denis fa impazzire i tifosi con l’ultimo video

La Reggina è ancora viva, ieri il nuovo acquirente Felice Saladini ha completato il passaggio delle quote, si può lavorare per l’iscrizione al campionato di Serie B. La quiete dopo la tempesta, insomma, che aveva fatto tremare i tifosi e fatto esultare chi, invece, sperava nel fallimento. E allora, “cu non voli mi sciorba”, esorcizza così l’evento German Denis, uno che ormai è di casa a Reggio Calabria, tanto da uscire più volte con frasi in dialetto calabrese.

L’attaccante amaranto, in un video di Lorenzo Costantino, ha affermato la frase che subito è diventa virale sui social. “Forza Reggina, sempre!”, ha infine dichiarato, ricevendo così tanti like e commenti di sostegno. Adesso manca soltanto l’ultimo passaggio da risolvere per la nuova proprietà, poi si potrà tornare a parlare di campo e calciomercato. Finalmente.