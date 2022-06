Referendum giustizia, Unione Camere Penali: “esito scontato, incivile silenzio censorio”

12 Giugno 2022 23:56

La dura nota della Giunta dell’Unione Camere Penali dopo la chiusura delle urne per i referendum sulla giustizia, il cui quorum non è stato raggiunto

“Abbiamo da subito denunciato l’incivile silenzio censorio sul voto referendario, e dunque la eclatante violazione del diritto dei cittadini a conoscere per deliberare. D’altronde, la storia dei referendum in Italia è da sempre una storia di ostracismo e di avversione al voto democratico diretto”. E’ quanto si legge in una nota della Giunta dell’Unione Camere Penali sul referendum sulla giustizia, da poco concluso.

La rabbia che traspare dalla nota è dovuta alla scarsa affluenza (tra il 19 al 23%), che non ha permesso di raggiungere il quorum affinché passasse il sì: “abbiamo altresì dal primo giorno denunciato – si legge ancora – l’assurdità di una iniziativa referendaria appaltata ad una forza politica in esclusiva, su quesiti scelti e scritti senza interpellare nessun soggetto politico, associativo, accademico, culturale tradizionalmente vicino al patrimonio delle idee liberali della giustizi. Una scelta incomprensibile, politicamente insensata, perché un percorso referendario così complesso e così prevedibilmente osteggiato avrebbe preteso l’esatto contrario, cioè la più larga condivisione delle scelte, delle responsabilità, delle energie”.

“Il rischio – continua la nota, con un velo di amarezza e paura – è che il Paese possa pagare a caro prezzo questa scelta incomprensibile, aggravata dall’abbandono di ogni seria campagna elettorale innanzitutto da parte di chi ha proposto quei referendum, e dal sorprendente mancato deposito delle firme dei cittadini che li avevano sottoscritti. Occorre ora che l’impegno politico dei liberali di questo paese per una giustizia più giusta, tra i quali in prima fila l’Unione delle Camere Penali Italiane, sappia trovare da subito la forza per rilanciare le proprie idee e le proprie battaglie”, conclude.