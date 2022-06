Referendum Giustizia, Calenda: “dati affluenza disastrosi, pericoloso distacco dei cittadini”

13 Giugno 2022 00:09

Anche Carlo Calenda ha detto la sua alla chiusura delle urne per i referendum sulla giustizia

Da ormai un’ora si sono chiuse le urne per quanto riguarda elezioni comunali e referendum sulla giustizia. Se, ovviamente, per le prime è ancora tutto aperto, tra i primi exit poll e l’attesa per lo spoglio che avrà inizio alle 14, per i cinque quesiti referendari è già tutto deciso. Non si è raggiunto il quorum del 50%, anzi ci si è fermati a meno della metà (tra il 19 e il 23%).

E, per questo, non mancano le reazioni a caldo. Della Lega in primis (tramite Salvini e Calderoli), ma anche dell’Unione Camere Penali. Tra gli altri, anche Carlo Calenda, che ha detto la sua su Twitter: “l’uso eccessivo dello strumento del Referendum l’ha logorato. Ciò premesso, i dati di affluenza sono disastrosi e denotano un distacco pericoloso dei cittadini anche dalle competizioni comunali”, ha scritto.