Referendum, l’ex pm siciliano Ingroia: “non sono andato a votare, quesiti inutili e incomprensibili”

13 Giugno 2022 01:24

L’ex pm palermitano Antonio Ingroia ha commentato l’esito dei referendum sulla giustizia, confessando di essere stato tra coloro che non sono andati a votare

“Premesso che io sono fra gli italiani che non è andato a votare, non dico che sono contento, ma il flop conferma le mie analisi, e cioè che questi referendum erano inutili, incomprensibili, in parte costituivano anche un inganno agli elettori perché promettevano più di quello che avrebbero mai potuto mantenere, ammesso che il quorum fosse stato raggiunto”. Parla così all’Adnkronos l’ex pm palermitano, oggi Avvocato, Antonio Ingroia, confessando di non essere andato a votare i referendum sulla giustizia e spiegandone i motivi.

“Gli italiani – ha aggiunto – sono molto sfiduciati nei confronti di qualsiasi forma di voto, compresi i referendum. Molte volte si sono visti gabbati nel momento in cui il referendum ha avuto un certo esito ma poi il parlamento ha fatto quello che voleva. Dire, quindi, che dovremmo, tutti coloro i quali amano lo strumento referendario, capire che va usato con grandissima parsimonia e solo su questioni cruciali e direttamente comprensibili dall’italiano medio”.