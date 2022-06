Referendum, affluenza bassa. Taormina: “fate schifo, beccatevi la violenza giudiziaria”

12 Giugno 2022 20:29

L’avvocato Carlo Taormina sbotta sui social: “ma volete andare a votare?”

Alle ore 19 l’affluenza alle urne per il Referendum sulla Giustizia fa segnare il 13%. Un risultato molto basso, seppur parziale non essendo stata scrutinata neppure la metà dei comuni, ma con queste percentuali il raggiungimento del quorum appare sempre più lontano. E’ del 50%, infatti, la soglia minima da ottenere. “Ma volete andare a votare per i referendum? Fate veramente schifo!”, scrive sui social l’avvocato Carlo Taormina, commentando proprio il dato sull’affluenza.

“Vi sta bene che vi mettano ingiustamente in galera, magari da parte di un giudice corrotto o che esegue gli ordini dei politici? Non rompete più i coglioni e beccatevi la violenza giudiziaria!”, prosegue il noto legale che già nei giorni scorsi aveva scritto diversi post spiegando le ragioni per cui votare Si ai cinque quesiti referendari. Si potrà andare ai seggi per votare fino alle 23, ma è chiaro che raggiungere il quorum è quasi impossibile.