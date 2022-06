Palermo-Padova, il Barbera è una bolgia: la coreografia dei tifosi rosanero | FOTO

12 Giugno 2022 21:14

Il Palermo sogna la promozione in Serie B nella finale Playoff di ritorno contro il Padova: atmosfera caldissima al Renzo Barbera

Ultimi 90 minuti per sognare una promozione in Serie B che manca ormai da 3 stagioni, esattamente dal 2019, anno del fallimento. Tre anni dopo il crollo, il Palermo e i suoi tifosi puntano nuovamente alla cadetteria: ultimo ostacolo la finale Playoff di Serie C contro il Padova. Forti dello 0-1 maturato in trasferta nella finale d’andata, i siciliani partono con i favori del pronostico nella sfida di ritorno. Il Renzo Barbera è una bolgia e regala una splendida e rumorosa coreografia. Sugli spalti il clima è caldissimo, adesso è tutto pronto: la parola può passare al campo!