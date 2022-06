Musumeci a Taormina: “ad agosto siamo pieni”. Ficarra e Picone: “li mandiamo in Calabria, ma fermatevi a Reggio perché il Ponte non è pronto”

19 Giugno 2022 14:14

Siparietto tra Musumeci e il duo siciliano Ficarra-Picone a Taormina, nel corso del festival letterario Taobuk

Risate, per Ficarra e Picone. Fischi, per Musumeci. E’ andata così a Taormina, nel corso della serata di gala di Taobuk, il festival letterario ormai un must per la cittadina messinese. Salito sul palco del Teatro Antico, il Governatore siciliano ha provato a mettere in evidenza il lavoro svolto dalla sua giunta, ma è stato frenato da qualche fischio proveniente dal pubblico e dalle battute dei sempre simpaticissimi Ficarra e Picone. Il duo palermitano ha ritirato il Taobuk Award per l’eccellenza insieme al regista Roberto Andò e al collega Toni Servillo, coi quali è stato girato il su Pirandello “La Stranezza”.

“E’ una Sicilia che cambia, che torna a vivere. Non abbiamo più posti liberi per tutto il mese di agosto”, ha detto Musumeci, subito stoppato da Ficarra: “tant’è che ormai li mandiamo in Calabria. Appena facciamo il Ponte è un attimo”, ha scherzato, seguito poi da Picone: “a tutti quelli in viaggio dal Nord Italia, ancora il Ponte non lo hanno fatto, per cui frenate, fermatevi a Reggio”. “Mi fa piacere che il Ponte sia condiviso da tutti”, ha rimarcato il Presidente di Regione, che da sempre si è detto favorevole. Una battuta seguita da qualche mugugno e da alcuni fischi, anche quando successivamente ha parlato dei progetti relativi ai collegamenti stradali dell’isola.