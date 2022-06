Incidente mortale sulla SS106 a Strongoli, morto 31enne | NOME, FOTO e DETTAGLI

12 Giugno 2022 15:38

Strongoli, incidente sulla SS106: il giovane è deceduto sul colpo

“Questo è il volto di Francesco Licciardi, 31 anni, il giovane deceduto oggi nell’incidente avvenuto a Strongoli. Aveva tanti sogni e belle speranze che questa mattina, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell’ennesimo incidente mortale sul famigerato asfalto della strada Statale 106. Questo è l’ennesimo fallimento per ognuno di noi e per questa cosiddetta “società civile” incapace di assumere scelte che possano risolvere problemi che provocano morte e dolore da decenni…! L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 rivolge un pensiero alla Famiglia, ai parenti ed agli amici tutti adesso persi nel dolore più profondo e drammatico… Poi un invito a tutti gli iscritti al gruppo ed alla nostra pagina: una PREGHIERA (laica, cattolica, e di qualsiasi religione), affinché tutti riescano ad avere la forza necessaria per superare questo doloroso momento“. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’Associazione Basta Vittime sulla SS106.