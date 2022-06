Messina, Occhiuto e Musumeci al fianco di Croce: “Ponte indispensabile, Calabria e Sicilia Hub dell’Europa sul Mediterraneo”

5 Giugno 2022 22:22

Messina, Occhiuto e Musumeci al fianco di Croce: “è la persona giusta per rilanciare l’Area dello Stretto, noi siamo al suo fianco”

Lo straordinario scenario di Piazza del Popolo a Messina è stato il palcoscenico dell’evento “La città dello Stretto”. L’appuntamento rientra negli eventi programmatici della campagna elettorale del candidato sindaco del Centro/Destra, Maurizio Croce. Ospiti della serata il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e l’assessore designata Matilde Siracusano.

Per il governatore calabrese ed esponente di Forza Italia “il Ponte sullo Stretto credo sia un’infrastruttura strategica che diventa anche volano per fare altre opere che sono fondamentali per Calabria e Sicilia. Penso che queste due regioni del Sud possono essere un’Hub dell’Europa sul Mediterraneo, un punto strategico fondamentale”, rimarca Roberto Occhiuto. “E’ importante che le nostre regioni sviluppino assieme una serie di azioni politiche e amministrative per renderle capaci di intercettare i flussi dello sviluppo che si realizzeranno per il Mediterraneo”, evidenzia Occhiuto. Per ultimo un invito a votare per Maurizio Croce: “è importante e sostenere il nostro candidato sindaco, con lui primo cittadino sarà più semplice lo sviluppo dell’Area dello Stretto”, conclude il governatore calabrese.

“Non occorre solo il collegamento stabile tra le due sponde dello Stretto ma la possibilità di definire una strategia di protagonismo del Sud Italia nel Mediterraneo. Una strategia che non può che partire dalla Calabria e dalla Sicilia attraverso un patto interregionale che coinvolge e chiami alle proprie responsabilità anche il governo nazionale”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “L’autorità di sistema portuale dello Stretto -prosegue – è stato il primo passo significativo verso l’area integrata dello Stretto. Il problema è che serve una regia nazionale. Croce? Lo conosco bene, è la persona giusta per guidare la città di Messina”, conclude Musumeci.

L’intervento dell’assessore designato, Matilde Siracusano, deputato di Forza Italia, è tutto incentrato sul concetto di “orgoglio messinese“. “Maurizio Croce, il nostro candidato sindaco, è riuscito a risvegliare questo sentimento. E’ un uomo capace e perbene che saprà rilanciare la città di Messina e darà un contributo fondamentale per l’Area dello Stretto“, conclude Siracusano.