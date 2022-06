Messina, tutto pronto per la manifestazione “Vele dello Stretto 2022 – Festa della Vela”

13 Giugno 2022 12:54

Tra due giorni, mercoledì 15 giugno, conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Vele dello Stretto 2022 – Festa della Vela”, che si terrà a Messina il 18 e il 19 giugno

Si svolgerà mercoledì 15 giugno alle 10.30, presso la Sala Giunta della Camera di commercio di Messina, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Vele dello Stretto 2022 – Festa della Vela” che avrà luogo il 18 e il 19 giugno. Giunta alla sua settima edizione, l’iniziativa è organizzata per promuovere lo scopo sociale della Assonautica provinciale di Messina attraverso la condivisione del piacere di navigare a vela, in amicizia, senza grandi obbiettivi agonistici. Nel corso della due giorni si svolgeranno l’invito alla vela – per consentire, a chi non ha ancora vissuto le emozioni della navigazione sospinta dal vento, di provare questa esperienza sulle barche messe a disposizione dai circoli – la gara di pesca e la grande regata dello Stretto.

Il centro della manifestazione sarà il “Village Vele dello Stretto 2022” che sorgerà alla Passeggiata al mare, nella zona del monumento alla Batteria Masotto e sulla banchina del Marina del Nettuno e sarà animato da espositori e intrattenimento video e musicale. Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina e il presidente della Assonautica provinciale di Messina Santi Ilacqua.