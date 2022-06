Messina, è il giorno della Disney Magic: bambini in festa | FOTO

11 Giugno 2022 12:05

Gli scatti dell’arrivo e delle manovre della Disney Magic al porto di Messina

La nave Disney Magic è approdata questa mattina al Porto di Messina. Prosegue la fenomenale stagione crocierista nella città dello Stretto e per l’ammiraglia della flotta Disney Cruise Line da giorni c’era molta attesa. La Magic ha gettato le ancore intorno alle ore 10.45. Si tratta di un’esemplare unico per bellezza, lusso e tecnologia, è un vero e proprio sogno per tutti i bambini gli appassionati del mondo dei cartoni animati. Durante il viaggio, infatti, si raggiungono mete da sogno accompagnati dai personaggi Disney e delle favole che li contraddistingue.

Si tratta di una crociera dalle grandissime dimensioni: possiede dieci ponti per una lunghezza di oltre 900 piedi e una stazza di oltre ottantamila tonnellate, ha una capacità di 2.400 passeggeri e oltre 900 persone di equipaggio. Si tratta anche di una nave storica perché è stata inaugurata nel 1998, assemblata nel cantiere navale di Marghera, a Venezia. Tante le particolarità di questa nave e della sua gemella, Wonder, come la sagoma di Topolino sui fumaioli, ampie aree bambini divise per fasce d’età e la possibilità di viaggiare in compagnia dei personaggi della Disney. Al Porto di Messina tanti i piccoli con le famiglie che si sono preparati per accoglierla e aspettano di scattare le foto insieme ai mitici personaggi che solitamente guardano al teleschermo o sui fumetti.