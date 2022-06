Messina, De Luca dopo il trionfo: “Musumeci è finito, è partito conto alla rovescia” | VIDEO

14 Giugno 2022 00:35

Basile stravince le elezioni a Messina e spiana la strada alle regionali per Cateno De Luca

Vittoria trionfale per Federico Basile alle elezioni Comunali a Messina. Un successo che vale il ruolo di sindaco di Messina, ma che lancia anche la campagna elettorale di Cateno De Luca alle prossime elezioni regionali in Sicilia. “Era fondamentale stare attenti e agli sculettamenti della prima ora, come ho fatto io ovviamente – ha affermato De Luca – . Questa è la vittoria della città, già nel 2018 c’era stata una svolta fondamentale, poi la competizione è stata trasformata in un referendum su Cateno De Luca e l’hanno persa”.

“Messaggio per Musumeci? Il suo conto alla rovescia è scattato, Musumeci è finito”, ha affermato ancora il candidato presidente alle prossime elezioni regionali con la lista Sicilia Vera. Di seguito il video dell’intervista a Cateno De Luca all’uscita dalla sede e le foto della festa.