Piazza Duomo tutta per Basile e De Luca: “da Messina parte la rivoluzione per la Sicilia e per Roma” | FOTO

13 Giugno 2022 23:43

Il primo discorso di Federico Basile da nuovo sindaco di Messina. Esultanza particolare anche per Cateno De Luca

In una piazza Duomo gremita Federico Basile esulta per la vittoria alle elezioni comunali. Il candidato scelto da Cateno De Luca è ufficialmente il nuovo sindaco di Messina dopo il successo schiacciante contro Maurizio Croce (centrodestra) e Federico Basile (centrosinistra). Centinaia di cittadini in festa che ha dedicato una standing ovation per Basile, il quale grida “Primo turno”. Il sindaco chiede poi un applauso ai cittadini: “è grazie a voi che con questo 46% avete spiegato alla politica che la vera politica è quella che facciamo noi. E questa siete voi! Io sono emozionatissimo, anche se non sembra, ma dopo 4 mesi di campagna elettorale abbiamo ottenuto la nostra rivincita. Per la prima volta dopo vent’anni diamo continuità ad un progetto che ha funzionato. Ringrazio la squadra, è stato un lavoro importante, grazie a Nino Germanà e Prima l’Italia. Da domani riparte una macchina che non si è fermata, che seguirà le istanze del territorio perché voi avete certificato e dobbiamo andare avanti insieme, come ho sempre fatto, aprendo le porte a chi vuole bene alla città. Questo è il primo punto verso la rivoluzione, una rivoluzione che a novembre ci vedrà governare la regione Sicilia, fino ad arrivare a Roma. Oggi è la vittoria di chi vuole cambiare la politica”.

“Stasera da Messina parte una rivoluzione che arriverà in Sicilia con De Luca presidente”, ha esultato Ismaele La Vergara. Sul palco esulta anche Nino Germana, fondamentale con il suo supporto e quello di Prima l’Italia: “non potete immaginare che emozione, Messina ha vinto, ha vinto la città grazie ad una grande squadra. Grazie a chi crede nella rinascita di Messina”. A corredo dell’articolo le foto e i video da Piazza Duomo.