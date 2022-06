18 Giugno 2022 22:44

Mattarella a Taormina, svelata l’installazione di Emilio Isgrò per celebrare Giovanni Verga

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Taormina, in piazza IX Aprile, per l’inaugurazione dell’opera di Emilio Isgrò, la Farfalla dei Malavoglia, una grande istallazione con le famose cancellature dell’artista siciliano, nell’ambito delle iniziative di Taobuk. Il presidente è arrivato accompagnato dal sindaco Mario Bolognari, dopo avere attraversato a piedi il corso principale della cittadina in provincia di Messina.