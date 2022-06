Non si arresta il maltempo in Sicilia: tornado a Milazzo | FOTO e VIDEO

11 Giugno 2022 00:00

In Calabria e Sicilia, piogge e aria fresca, ma anche trombe d’aria. Una di queste si è formata davanti alla costa siciliana, raggiungendo Milazzo e approdando sulla spiaggia

Non si placa il vortice di maltempo sull’Italia. Nelle ultime ore, temperature sotto la media dopo il forte caldo dei giorni scorsi. In Calabria e Sicilia, piogge e aria fresca, ma anche trombe d’aria. Una di queste si è formata davanti alla costa siciliana, raggiungendo Milazzo e approdando sulla spiaggia, come si può vedere dal video in basso e dalle foto a corredo dell’articolo. Non si registrano, per fortuna, danni.

Piogge non solo nel messinese, però. In Sicilia i dati pluviometrici più rilevanti registrati oggi sono i 39mm alla stazione di Caronia Pomiere, i 22mm a Polizzi Generosa, i 20mm a Montalbano Elicona, i 18mm a Fiumedinisi, i 17mm ad Antillo e i 16mm a Torregrotta e a Cesarò Vignazza.